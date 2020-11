Un oras, si doua comune, din judetul Constanta, au intrat in carantina. Ordinele au fost publicate in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Cernavoda și comunele Cumpana și Targușor din județul Constanța vor intra in carantina de sambata, 28 noiembrie, incepand cu ora 20:00. La nivel național, județul Constanța se afla pe primul loc in privința incidenței pe ultimele 14 zile, rata inregistrata vineri fiind de 7,54 de cazuri de infectare…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, respectiv Constanța, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului…

- In urma cu putin timp in Monitorul oficial al Romaniei Partea I numarul 1114 din 21 noiembrie au fost publicate urmatoarele acte normative semnate de Raed Arafat:4.660.053 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Agigea, judetul Constanta;4.660.054 privind instituirea carantinei zonale…

- Cinci localitați din județul Cluj au fost introduse in carantina printr-o decizie a Departamentului pentru Situații de Urgența, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre sate din doua comune unde rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 a crescut foarte mult.…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…

- Coronavirus Romania. 368 de localitați din țara au depașit, pana miercuri, coeficientul de infectare de 3 la mia de locuitori in 14 zile, a declarat, miercuri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Doar in ultimele 24 de ore, 15 localitați au intrat in scenariul roșu.…

- Un incendiu s a produs in localitatea Cumpana, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Cumpana, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu produs pe strada Transformatorului.La…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca ordinele comune de ministri privind redeschiderea scolilor, teatrelor, cinematografelor si a restaurantelor vor fi publicate marti in Monitorul Oficial, conform Agerpres.Astazi vor aparea in Monitorul Oficial si ordinele comune, cu ministrul Educatiei,…