Un oraș din România se află sub ape. Alertă de inundații Alerta de vreme rea și de fenomene meteorologice extreme. Județul Caraș-Severin este sub amenințarea codului portocaliu de inundatii. Mai multe strazi si curți din cartierul Magura din orașul Bocșa au fost inundate sambata noapte. Pompierii au intervenit toata seara pentru a scoate apa din gospodarii, deoarece canalizarea nu a mai facut fata, noteaza Antena 3. ”Norii stranși peste orașul Bocșa din Caraș-Severin au dat drumul la apa peste oraș. In cateva minute, ploaie curgea la propriu din cer. Nu a plouat mai mult de 20 de minute, dar cantitatea de apa cazuta a depașit 70 de litri pe metru patrat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

