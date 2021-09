Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Tribunalul Constanta a avut loc un nou termen in dosarul in care sapte afaceristi din Constanta au fost trimisi in judecata de procurorii DNA in 2018. Noul termen al 25 lea a fost stabilit pentru data de 06 octombrie 2021. In cauza, Ministerul Finantelor Publice a comunicat faptul ca se constituie…

- Un focșanean de 23 de ani este considerat raspunzator pentru distrugerile provocate mașinilor vecinilor sai, patru la numar, fiind trimis in judecata dupa ce ar fi fost prins in fapt. Pe langa acțiunea civila, toți cei patru vecini vor ca inculpatul sa ii despagubeasca, in funcție de distrugerile provocate…

- Proiectul din Oxford, numit BMW-UK-BEV, este unul dintr-un total de patru care vor fi finantare prin intermediul unui concurs numit Advanced Propulsion Centre Collaborative Research and Development. Proiectul BMW se concentreaza pe o bateria destinata vehiculelor electrice ”care sa rivalizeze cu autonomia…

- Mașinile electrice incep sa caștige teren in fața celor pe combustie. In doar cațiva ani, Romania a ajuns de la o singura stație de incarcare electrica la peste 1.000. Prețul mașinilor a scazut la jumatate, iar oferta s-a diversificat.

- Grupul american de media Discovery Inc. amenința ca va demara actiuni in justitie impotriva guvernului polonez, daca acesta incalca un tratat bilateral de investitii cu SUA, prin proiectul de lege care interzice controlul majoritar non-UE al televiziunilor poloneze. Decizia va escalada o disputa care…

- Invitat la o emisiune la TVR Moldova, europarlamentarul Eugen Tomac considera ca Moscova va ramane destul de influenta in Republica Moldova chiar si dupa ce PAS a castigat 63 de mandate in Parlament. „Rusia nu ezita sa se implice in procesele democratice din Uniunea Europeana si din SUA. Nu…

- Primul termen al contestatiei DNA a fost stabilit pentru data de 27 ianuarie 2022.Judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins acordul de recunoastere a vinovatiei a incheiat de Cristina Chiriloaie, medic de familie, cu procurorii DNA Constanta. In continuare, judecatorii au decis sa trimita dosarul…