Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal de Timis, Claudiu Chira, a susținut intr-o postare pe Facebook ca nu a mai putut intra in sediul PNL Timis, dupa ce yala de la usa de intrare a fost schimbata. Chira reclama ca acest lucru are loc dupa scandalul izbucnit la Conferinta de alegeri a PNL Timisoara. „Incredibil ce se intampla…

- Ministrul belgian al afacerilor externe, Sophie Wilmes, a anuntat miercuri rechemarea de urgenta a ambasadorului Belgiei la Seul, dupa un nou incident in care a fost implicata sotia acestuia din urma in capitala sud-coreeana, relateaza AFP. O sursa diplomatica de la Bruxelles a confirmat pentru…

- O viitoare mireasa a cerut ajutorul utilizatorilor de pe Reddit dupa ce s-a certat cu soacra sa pentru un motiv incredibil, iar nunta a ajuns sa fie anulata pentru ca partenerul sau a ținut partea mamei sale.

- De curand, la Timișoara, a avut loc Campionatul Național de dans sportiv, cea mai importanta și in același timp interesanta competiție de profil din țara, in cadrul careia s-au intrecut in pași de dans cei mai buni concurenți ai Romaniei, pentru titlurile de campioni și vicecampioni naționali. Clubul…

- Cercetatorul CNSAS Madalin Hodor a declarat intr-un interviu acordat Newsweek Romania, publicat in 2018, ca fondatorul cotidianului Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu, s-a numarat printre sursele fostei Securitati si ca va publica in curand documentul care demonstreaza acest lucru. Ulterior, Newsweek Romania…

- Echipa lui Pep Guardioala a obtinut o victorie imensa pe terenul de la PSG, scor 2-1, in turul semifinalei Ligii Campionilor, insa norocul a jucat un rol important in succesul de pe Parc des Princes

- Irina Loghin, in varsta de 82 de ani, este una dintre cele mai mari artiste de muzica populara de la noi. Vocea inconfundabila și pasiunea aratata de fiecare data pe scena au facut-o sa fie mereu in topul preferințelor romanilor. Dincolo de viața profesionala perfecta pe care o are, Irina Loghin a trecut…

- Primarul Florin Doca-Valmareanu, primarul comunei Valea Marului, a povestit miercuri, la Realitatea Plus, ca dupa ce a fost anunțat ca nu se mai poate prezenta la vaccinare, i s-a inchis telefonul in nas. ”Explicația a fost simpla, in zece cuvinte: v-am sunat sa nu mai veniți sa va vaccinați pentru…