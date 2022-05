Confuzie. Românul suspectat de variola maimuței are varicelă

Românul suspectat că are varicela maimuței are, de fapt, varicelă. Medicul Nikos Koudunis a informat, în această dimineață, la Antena 3, că turistul român în Grecia nu are variola maimuței. Conform testelor efectuate și informării oficiale ale autorităților elene, turistul… [citeste mai departe]