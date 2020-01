Un număr record de 2,32 milioane de vizitatori au mers la Muzeul Auschwitz-Birkenau în 2019 Un numar de 2,32 milioane de persoane din intreaga lume au vizitat fostul lagar de exterminare nazist de la Auschwitz-Birkenau in 2019, a anuntat marti muzeul pe site-ul sau, cu trei saptamani inainte de marcarea a 75 de ani de la eliberarea acestui simbol al Holocaustului, relateaza AFP. In 2019, numarul vizitatorilor a fost mai mare cu aproape 170.000 de persoane fata de 2018, care fusese deja inregistrat ca un an record. Circa 81% dintre acesti vizitatori au fost insotiti de unul dintre cei 340 de ghizi educationali ai muzeului, potrivit comunicatului de presa. Aceste vizite cu ghizi sunt disponibile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Afacerile (inclusiv participarea…

- ONU a lansat miercuri un apel umanitar de aproape 29 de miliarde de dolari pentru a veni in ajutorul numarului record de persoane afectate de schimbarile climatice si de inmultirea conflictelor de lunga durata, relateaza AFP si DPA

- ONU a lansat miercuri un apel umanitar de aproape 29 de miliarde de dolari pentru a veni în ajutorul numarului record de persoane afectate de schimbarile climatice si de înmultirea conflictelor de lunga durata, relateaza AFP si DPA, preluate de Agerpres.Un raport intitulat 'Global…

- Peste 20 de procente dintre bistrițenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pana la ora 13.00, cu circa 2% mai puțini decat media naționala. Din cei 261.561 de bistrițeni inscriși pe listele permanente au votat pana la ora 13.00, 48.035 de alegatori, iar alți 489 au solicitat urna mobila. De asemenea,…

- Autoritatile din Bangladesh au evacuat peste 300.000 de persoane din satele situate de-a lungul coastei si din mai multe insule si planuiesc sa evacueze un total de un milion si jumatate de persoane inaintea sosirii uraganului Bulbul, sambata, la inceputul serii, informeaza AFP

- Aston Martin traverseaza o perioada mai puțin fasta, ce pare sa fi inceput din momentul listarii companiei la bursa. Acțiunile au scazut cu 21% in acest an, valoarea de piața fiind de circa 2.18 miliarde de lire sterline. In primele 9 luni din 2019, producatorul a inregistrat pierderi totale (inainte…

- Ministrul spaniol de interne in exercitiu Fernando Grande-Marlaska a afirmat vineri ca protestatarii violenti din Catalonia ar putea risca pedepse cu inchisoarea de pana la 6 ani, conform legislatiei spaniole, transmite Reuters potrivit Agerpres. Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri…

- Potrivit sursei citate, 12 persoane sunt date disparute dupa ce taifunul Hagibis a lovit arhipelagul nipon la sfarsitul saptamanii trecute. In toata jumatatea estica a principalei insule Honshu, 52 de rauri s-au revarsat. S-au inregistrat peste 170 de alunecari de teren in 19 prefecturi, multe dintre…