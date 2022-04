Stiri pe aceeasi tema

- Datorita generozitații colegilor noștri din Elveția și Romania, impreuna cu contribuțiile Ameropa Marketing & Sales AG (AMS) și Fundația Ameropa, 180.000 de CHF vor fi folosiți pentru ajutorarea familiilor care au avut de suferit in urma razboiului din Ucraina. O parte din suma a fost donata voluntar…

- Un grup format din 176 de copii din Ucraina și insoțitorii acestora au fost preluați, in noaptea de marți spre miercuri, de specialiști din cadrul #DGASPCMaramures la punctul de trecere a frontierei de la Dyakovo – Halmeu. Demersurile au fost inițiate urmare a solicitarii de sprijin adresata Autoritații…

- Un numar de 144 de copii orfani din Ucraina si insotitorii acestora au fost imbarcati si transportati, joi dimineata cu un zbor charter spre Turcia, a informat un reprezentat al Aeroportului International Maramures (AIM). Zborul umanitar realizat de compania aeriana HiSky cu destinatia Antalya a avut…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.295 cetateni ucraineni, 4.602 direct din Ucraina, 3.279 din Republica Moldova si 1.414 din alte state, arata un comunicat de presa al Guvernului.Conform sursei citate, pana in prezent nu au fost inregistrate cazuri de infractiuni din sfera traficului de…

- In Toplița, e in derulare o campanie de ajutorare a victimelor razboiului din Ucraina, iar Asociația „Sfantul Ilie", prin intermediul acțiunii "Cutia cu fapte" bune, ii invita pe localnici sa se alature inițiativei. Ana Olga Dobrean, una dintre inițiatoarele acțiunii precizeaza bunurile se pot dona…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

Refugiații ucrainieni care sosesc in Romania NU vor intra in carantina: Decizia CNSU Persoanele care sosesc in Romania din Ucraina, indiferent daca sosesc direct din Ucraina sau tranziteaza Republica Moldova, nu vor…