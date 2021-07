Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, China a devenit principala exportatoare mondiala de virusuri. Autoritatile de la Beijing au confirmat primul deces in urma infectarii cu un virus transmis de maimuțe, cu o rata a mortalitații de pana la 80%. Persoana decedata este un veterinar, in varsta de 53 de ani, din Beijing. Din fericire,…

- Persoana decedata este un veterinar, in varsta de 53 de ani, din Beijing. Din fericire, membrii familiei sale nu au fost afectați, informeaza Global Times .In urma cu un an, barbatul a facut o cercetare a doua maimuțe moarte și a inceput sa prezinte simptome de contaminare o luna mai tarziu, cand a…

- China a confirmat oficial primul deces in urma infectarii cu un virus transmis de o specie de maimuțe, anunța presa internaționala, potrivit Antena 3. Este primul caz de infectare cu virusul Monkey B (BV) și, totodata, primul deces atribuit acestui virus in China. Persoana decedata este un…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de…

- Un raport cu privire la originile COVID-19 realizat de un laborator national guvernamental american a conchis ca ipoteza “scaparii” virusului dintr-un laborator chinez din Wuhan este plauzibila si merita investigatii aprofundate. Dezvaluirea a fost facuta de cotidianul Wall Street Journal, citand surse…

- Microsoft a blocat fotografiile si clipurile video cu momentul emblematic din Piata Tiananmen, din 1989, cand un barbat necunoscut s-a asezat in fata unui tanc al armatei chineze, relateaza CNN. Fotografiile si imaginile video au fost blocate global pe motorul de cautare Bing, care apartine Microsoft,…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sase oameni si a ranit 14 in Anqing, oras din estul Chinei, a anuntat duminica postul public de televiziune CCTV, citat de AFP. Crima s-a produs sambata dupa-amiaza pe strazile din Anqing, oras situat la 1.200 kilometri sud de Beijing, in provincia Anhui.Atacul a…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a indemnat serviciile americane de informatii “sa isi dubleze eforturile” pentru a explica originea virusului SARS-CoV-2 si a cerut un raport in termen de 90 de zile. Mult timp respinsa de majoritatea expertilor, teoria unui accident de laborator la Wuhan, in…