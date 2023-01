Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ucraineni se mai și relaxeaza, dupa cum arata imaginile postate de tg-channel Last Blockpost. Chiar daca sunt in mijlocul unei paduri, militarii și-au amenajat jacuzzi chiar pe un camion, intr-un recipient in care au incaput cel puțin 7 soldați. The post Jacuzzi pentru soldații ucraineni appeared…

- Banii dați pentru masa și cazarea refugiaților ucraineni din Romania ar putea fi condiționați. Aceștia ar putea primi ajutorul de la stat doar daca au copiii inscriși intr-o forma de școlarizare și un loc de munca. Propunerea se discuta la Guvern, marți avand loc o ședința a grupului de lucru guvernamental.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea Rusiei pentru armistițiu pe durata Craciunul ortodox rus, incepand de vineri la pranz pana sambata la miezul nopții. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor Ucrainei in regiunea Donbas și pentru a aduce mai multe intariri.…

- Cu putin timp inainte de inceperea sezonului sporturilor de iarna, un grup de refugiati ucraineni trebuie sa paraseasca o casa de agrement administrata de parlamentul ceh, o decizie ce a starnit indignare publica, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ doua duzini de persoane au fost…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului, și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…

- “In loc sa depaseasca saracia”, Rusia a cheltuit numai pentru atacul masiv cu rachete de luni asupra Ucrainei echivalentul a 2,3 milioane de pensii in Federatia Rusa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau cotidian, difuzat marti seara, potrivit EFE si Agerpres. “Nu le…

- La mai bine de opt luni de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, este in continuare dispus sa negocieze in privința Ucrainei, dar are anumite condiții, potrivit propagandei ruse, citata de The Kyiv Independent. „Suntem intotdeauna…