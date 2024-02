Ministerul Mediului a elaborat o noua metodologie de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, care, practic, dubleaza aceste biruri. Fiecare obligație instituita pentru operatorii economici, indiferent ca vorbim de gestionarea deșeurilor, de orice fel de ambalaje, de anvelope, produse din lemn, pungi de plastic etc, se va transfera in prețurile platite […] The post Un nou val de scumpiri. Guvernul pune biruri pe tot ce mișca first appeared on Ziarul National .