Stiri pe aceeasi tema

- Marți și miercuri, fara intrerupere, la Belgrad au avut loc proteste violente, cu participarea a mii de persoane, impotriva deciziei președintelui Aleksandar Vucic de a reinstitui starea de urgența și noi masuri severe de izolare și protecție in fața creșterii rapide și considerabile a numarului…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 30.789 in Romania, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 614 noi cazuri de imbolnavire, un nou record al numarului de cazuri raportate intr-o zi, de la inceputul pandemiei. Pana miercuri erau…

- Din 15 iunie, cetatenii Romaniei care revin acasa din tari cu un numar mic de cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 nu vor mai fi obligati sa stea in autoizolare timp de 14 zile. Anuntul a fost facut de premierul roman, Ludovic Orban.

- Buzaul, judet situat timp de mai multe saptamani pe ultimul loc din tara in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri cu coronavirus, a depasit pragul de 100 de cazuri de COVID-19, dupa ce sambata alte cinci cazuri au fost inregistrate. Cel mai mic pacient este un bebelus de 6 luni, potrivit news.ro.Potrivit…

- Pana astazi, 14 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.247 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.053 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1046 persoane diagnosticate cu…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. In debutul ședinței Guvernului, premierul Ion Chicu a anuțat ca autoritațile nu vor prelungi regimul starii de urgența și a mulțumit tuturor reponsabililor implicați in gestionarea pandemiei de COVID-19. © AFP 2020 / YURI KADOBNOVDin pacate, alte doua decese provocate…

- Numarul mortilor din cauza covid-19 a inceput sa creasca din nou in Spania, care a inregistrat 244 de decese in ultimele 24 de ore, dupa ce acest bilant zilnic a ramas sub 200 de morti in ultimele trei zile, relateaza Reuters.

- Horațiu Moldovan, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații, a declarat, sambata, ca masurile de relaxare țin doar de comportamentul romanilor. Acesta a mai spus ca in urmatoarea perioada sunt excluse intalnirile cu un numar mare de persoane pentru a evita apariția unor noi focare.”Inca masurile…