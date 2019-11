Un nou TUN pregătit de Ion Țiriac - Ar putea câștiga un sfert de miliard de euro Ion Țiriac poate da o noua lovitura. Miliardarul roman se afla in negocieri pentru a ceda licența turneului de la Madrid, pentru care ar primi 250 de milioane de euro. Oficialii turneului de la Viena sunt pregatiți sa construiasca un alt stadion și doresc preluarea licenței, incepand cu 2025, atunci cand competiția ar putea deveni Masters 1000, in locul celei din capitala Spaniei. "Vom construi un nou stadion, al carui cost va fi de 250 de milioane de euro. Turneul nostru ar putea deveni de categoria Masters 1000, in locul celui de la Madrid, chiar daca Țiriac a cerut 250 de milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

