Un nou tip de virus a facut ravagii in Spania . Cel mai recent atac cibernetic cu ransomware din aceasta țara a fost extrem de diferit de restul, folosind inteligența artificiala, potrivit b1.ro. Acest malware, de tip RYUK , a ramas in stare latenta timp de o luna afland ce informații vitale ar trebui sa fie criptate pentru a face companiile sa cedeze la șantajul economic. Singura pretenție a acestui ransomware este economica, ca a majoritatii programelor malware. Doar ca are ceva care il diferentiaza. Virusul a intrat in sistemele informatice printr-un e-mail in spam, in urma cu o luna, iar atacul…