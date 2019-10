Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Rajasthan, India Asa cum stim, pe baza a ce se intampla in Romania, de multe ori nu finantarea este cauza unui sistem sanitar. Romania este pe penultimul loc (inaintea Albaniei) in ce priveste performanta sistemul medical conform ultimului raport al „Health Consumer Powerhous”, un „think tank”…

- ​​În plin razboi comercial și valutar, decizia de joi a Bancii Centrale Europene, ultima dinaintea predarii mandatului de Draghi catre viitoarea șefa Christine Lagarde, a produs iritare peste ocean. Draghi a avertizat guvernele din zona euro ca banca centrala nu poate remedia singur problemele…

- Urmare a aparitiei unor statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave, Avocatul Poporului a emis o serie de Recomandari autoritatilor centrale, in care solicita masuri urgente in vederea cresterii gradului de siguranta a participantilor la…

- Mediul de afaceri nu este interesat de cine ramane la guvernare, ci de deblocarea rapida a situatiei, intrucat, in prezent, avem o tara care nu mai functioneaza din punct de vedere economic, a declarat, miercuri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici…

- Postul BBC Radio 4 va difuza in luna august un reportaj despre drumurile „criminale“ din Romania, in conditiile in care tara noastra se situeaza pe primul loc in Europa privind rata accidentelor mortale de pe sosele.

- O actualizare programata de mult timp la instalatia NATO de aparare antiracheta balistica de tip Aegis Ashore de la Deveselu, in Romania, a fost incheiata cu succes vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. Actualizarea - care a vizat intregul sistem de aparare antiracheta balistica…

- Sistemul antibalistic american Aegis instalat in baza de la Deveselu, in judetul Olt, a fost actualizat din punct de vedere tehnic, modernizarea fiind finalizata vineri, anunta Alianta Nord-Atlantica, potrivit Mediafax. Primele informatii despre instalarea acestui sistem de aparare in Romania…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a montat patru noi cititoare de roviniete, unul dintre acestea fiind in Bihor, doua in judetul Arad si unul in judetul Dolj, numarul punctelor fixe de control fiind, astfel, de 86.