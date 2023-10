Un nou tip de fraudă online. Hackerii pretind că sunt polițiști, cum reușesc să înșele oamenii A aparut un nou tip de frauda online, iar oamenii legii trag un semnal de alarma cu privire la pericolul reprezentat de noua inșelaciune pusa la cale de hackeri. Cum reușesc aceștia sa pacaleasca romanii? Un nou tip de frauda online. Hackerii se dau drept polițiști Hackerii incearca prin toate modalitațile posibile sa obțina bani de la romani, iar cei mai creduli, tematori sau mai puțin informați ajung victimele acestora. Mai nou, infractorii se folosesc de numele instituțiilor in fraudele online. Purtatorul de cuvant al Poliției Romane a vorbit despre noua metoda utilizata de hackeri, cu scopul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Anunț important pentru cetațenii romani! Potrivit informațiilor transmise de Politia Romana, hackerii se folosesc de numele institutiei sau de Interpol cu scopul de a instaura panica și a convinge diverse persoane sa le trimita bani.

