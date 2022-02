Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 ianuarie, Alexander Popov a mers la poliție si a raportat dispariția soției sale, Ksenia Sapozhkova, cunoscuta pentru participarea la mai multe concursuri de frumusețe si fosta Miss Kuzbass 2010. Barbatul a spus ca femeia a incetat sa mai comunice cu el in timp ce aceasta se afla intr-o calatorie…

- Un barbat in varsta de 66 ani si-a ucis sotia cu sange rece. Potrivit oamenilor legii, femeia de 61 de ani a fost injunghiata de soț de mai multe ori in regiunea gatului si a lasat-o sa zaca intr-o balta de sange in sera din curtea casei.

- Ucigasul unei batrane cu handicap, din comuna Breaza, Buzau, a fost identificat si arestat dupa noua ani de la savarsirea faptei. Crima a avut loc in ianuarie 2013, iar de atunci faptasul parca a intrat in pamant. Cazul a reintrat in atentia anchetatorilor in urma unor informatii primite de la un infractor…

- Anchetatorii iau in calcul ca ar putea fi vorba de o crima, mai ales ca batrana era plina de vanatai pe corp. De altfel, principalul suspect a recunoscut fapta. Invatatoarea pensionara avea in ultimii ani mari probleme cu alcoolul. Probabil, acesta a fost si lucrul in comun pe care il avea cu concubinul…

- Marocanul acuzat ca i-a ucis pe cei doi tineri in vila de pe Moara de Vant a fost dus de mascați la audieri. Surse judiciare au precizat ca acesta a refuzat sa faca declarații. Joi, 23 decembrie, tanarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Daca va fi gasit vinovat, risca sa primeasca inchisoare…

- Tehnicianul sef al echipei de filmare, prezent in momentul incidentului fatal de pe platoul productiei ''Rust'', cand actorul Alec Baldwin a impuscat-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, a depus miercuri o plangere la Los Angeles pentru "neglijenta" impotriva actorului, a companiei…