- Sambata, ora 17.30, derby in Divizia A1: Volei Alba Blaj – CSM Targoviște, ultima apariție a anului in Sala “Timotei Cipariu” Sambata, la ora 17.30, in Sala “Timotei Cipariu” este derby-ul turului Diviziei A1 la volei feminin (televizat pe TVR 3), intre eternele rivale Volei Alba Blaj și CSM Targoviște,…

- La primul joc dupa eșecul din Franța, cu Volero Le Cannet, in grupele Champions League, meci pierdut cu 2-3 dupa ce a condus cu 2-1, campioana Romaniei a repurtat o victorie de serviciu in Divizia A1, in deplasare cu FC Argeș Volei Pitești, scor 3-0 (25-18, 25-14, 25-14). O intalnire cu un invingator…

- Volei Alba Blaj a caștigat, in Sala „Timotei Cipariu”, partida cu Dinamo București, contand pentru etapa a 8-a a Diviziei A1, scor 3-1 (21-25, 25-20, 25-17, 29-27) și ramane singura echipa imbatabila in actuala stagiune. Un al 4-lea set, care a durat 40 de minute, in care Blajul a avut 5 mingi de meci…

- Volei Alba Blaj s-a impus fara emoții in Sala „Timotei Cipariu”, in etapa a VI-a a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-19, 25-8, 25-19), cu Știința Bacau, grupare care a avut-o in efectiv și pe Ștefania Cheluța, fosta echipiera a campioanei. De cealalta parte a fileului s-a aflat experimentata…

- Volei Alba Blaj a obținut o victorie facila, in cea de-a treia runda a Diviziei A1 la volei feminin, scor 3-0 (25-15, 25-12, 25-10), in Sala „Timotei Cipariu”, in meciul cu „U”-NTT Data Cluj-Napoca, o partida ce a durat doar 60 de minute. Gazdele au caștigat fara a forța, mizandu-se pe o formula experimentala,…

