Un nou sondaj realizat in SUA releva faptul ca 41% dintre repondenți se confrunta cu probleme de sanatate mintala din cauza pandemiei, in sine, dar și legate de masurile restrictive, precum distanțarea fizica sau autoizolarea, scrie CNN. Un nou sondaj realizat de Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA, realizat pe mai mult de 5.400 de adulți in ultima saptamana a lunii iunie, arata ca 40,9% dintre respondenți au raportat cel puțin o problema de sanatate mintala sau comportamentala: 31% au declarat ca au avut simptome de anxietate sau depresie26% au declarat ca au prezentat tulburari…