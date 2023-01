Stiri pe aceeasi tema

Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologii sai din UE despre aderarea Romaniei in spațiul Schengen. Una din țarile care au reconfirmat sprijinul pentru Romania este Germania și Franța.

Jucatoarea de fotbal Sara Bjork Gunnarsdottir, fost mijlocas la Olympique Lyon intre 2020 si 2022, a afirmat ca gruparea franceza nu i-a platit salariul timp de cateva luni cand era insarcinata, scrie news.ro.

Liderul USR Catalin Drula a precizat ca i se pare inacceptabil ca ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu sa nu il demita pe directorul CFR S.A. Alexandru Simu, in conditiile in care acesta este urmarit penal de DNA pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, informeaza…

Ministrul eston al apararii, Hanno Pevkur, nu considera ca Rusia ar fi fost grav slabita in cele noua luni de razboi in Ucraina, relateaza duminica DPA, conform AGERPRES.

Ministrul britanic al justitiei Dominic Raab a fost acuzat de hartuire fata de personalul sau, alegatii care ridicau semne de intrebare sambata asupra alegerilor facute de premierul Rishi Sunak, in contextul in care un alt ministru a demisionat din motive similare in cursul acestei saptamani, potrivit…

Qatar se afla, cu doua saptamani inainte de startul Cupei Mondiale de fotbal, in centrul unor noi polemici, fiind acuzat ca a platit pentru spionarea de catre hackeri a aproximativ 50 de personalitati. Cei spionati au avut activitati legate de CM sau luari de pozitii critice cu privire la atribuirea…

Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, a parut sa critice, marti, decizia cancelarului Olaf Scholz de a efectua o vizita in China, amintindu-i de angajamentele asumate prin programul de guvernare al coalitiei de la Berlin si cerandu-i sa modifice imediat strategia fata de Beijing, anunța…

S.A. „Energocom", noua companie energetica din Republica Moldova care i-a luat locul companiei moldo-ruse, Moldovagaz, a procurat alte aproximativ 6 mln. m3 de gaz. In acest sens, rezerva de stat a Republicii Moldova a depașit 100 mln. m3. Despre acest lucru a anunțat vicepri-ministrul, ministrul…