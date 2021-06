Fosti studenți și sportivi ai Universitații Michigan au cerut miercuri instituției sa efectueze o ancheta completa asupra unuia dintre foștii ei doctori acuzați de decenii de agresiune sexuala, scrie Hotnews . Richard Anderson, care a lucrat la universitatea din Ann Arbor din 1966 pana in 2003, este acuzat ca a agresat sute de studenți și sportivi. A murit in 2008. Tad DeLuca, care susține ca a fost victima lui Anderson in anii 1970, cand facea parte din echipa de lupte, a cerut o ancheta privind „cultura Michiganului de protecție impotriva abuzurilor sexuale”. El a cerut consiliului de administrație…