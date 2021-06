Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de vineri seara, 18 iunie, Faimoșii de la Survivor 2021 au decis sa o nominalizeze spre eliminare pe Elena Marin. Concurenții din echipa Faimoșilor au fost nevoiți sa faca nominalizari, dupa ce au pierdut primul meci de imunitate al saptamanii. Zanni și Sebastian Chitoșca au convenit sa o…

- In ediția de vineri seara, Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, așa ca au fost nevoiți sa se nominalizeze intre ei. Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșca și Zanni au propus-o spre eliminare pe Elena Marin, la „Survivor Romania”.In cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin,votata in unanimitate…

- Zanni și Sebastian Chitoșca au jignit-o pe Elena Marin. Dansatoarea Andreei Balan face ce face și intra in scandaluri in fiecare ediție. Ce i-au spus cunoscutei vedete și de ce aceasta a izbucnit din nou in plans? Discuțiile aprige continua in tabara Faimoșilor. Survivor Romania 2021: Zanni și Sebastian…

- Ediția „ Survivor Romania ” de sambata seara, 5 iunie, aduce din nou tensiuni in echipa Razboinicilor, dupa ce fetele și-au acuzat colegii de lașitate, in ediția de vineri seara. Adelina de la Razboinici este in continuare suparata, in urma afirmațiilor facute de colegii ei, cat și de Zanni. Razboinica…

- Spiritele s-au incins la „Survivor Romania” 2021. Ștefan Ciuculescu, Zanni și Sebastian Chitoșca au sarit la bataie . Tatal lui Ștefan Ciuculescu a reacționat acum, ia apararea fiului sau. Tensiunile dintre Ștefan Ciuculescu și Zanni au luat o intorsatura neașteptata. Ștefan a sarit sa il ia la bataie…

- Ziua și scandalul la Survivor Romania. Dupa ce s-au aplanat conflictele dintre Elena Marin, Zanni și Sebastian Chitoșca, se pare ca frumoasa dansatoare are probleme cu un alt membru al echipei Faimoșilor. Cine este concurenta care a amenințat-o, fara menajamente, pe celebra coregrafa de la Survivor. …

- Ana Porgras a fost eliminata de la „Survivor Romania” atat spre surprinderea ei, cat și spre surprinderea concurenților și telespectatorilor. A jucat bine a adus multe puncte echipei Faimoșilor. Acum a aratat ranile pe trup pe care le are. Competiția „Survivor Romania” s-a dovedit a fi una dintre cele…

- Drumul ei in competiție a luat sfarșit! Ana Porgras a fost eliminata de la „Survivor Romania”, ea parasește Republica Dominicana. Jador a fost cel care a propus-o spre eliminare. Concurenta a fost surprinsa și de vot și de vestea ca trebuie sa paraseasca concursul. A facut declarații. La votul publicului…