Stiri pe aceeasi tema

- Primarul liberal al municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, ar putea fi exclus din PNL, dupa ce a desfiintat patru institutii municipale de cultura, a anuntat, marti, PNL Timis, informeaza Agerpres. Biroul Permanent Judetean (BPJ) al organizatiei judetene PNL Timis se va intruni saptamana viitoare pentru…

- Decizia primarului de Lugoj, de a inchide Casa de Cultura, dar și Școala de Arte și o galerie de arte din municipiul de pe Timiș nu putea trece nevazuta. Inclusiv pentru conducerea județeana a Partidului Național Liberal, formațiune sub sigla caruia a caștigat Claudiu Buciu conducerea Lugojului. In…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica este cel mai generos politician din Timis, cand este vorba de donatii facute propriului partid. El a donat la PNL 390 de mii de lei, intr-o singura transa, in anul electoral 2020. Nici fostul presedinte al PNL Timis, Nicolae Robu nu a fost mai parcimonios, el donand…

- Primar din Timiș: „Fac naveta! In fiecare vineri, la pranz, zbor in Germania și ma intorc duminica seara”. Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, nu este deranjat de comentariile, legate de faptul ca merge la fiecare sfarșit de saptamana, la familie, in Germania și spune ca nu a ascuns niciodata acest lucru.

- Conflict la varful PNL Timis. O intalnire convocata de Alin Nica pe teme administrative, dar si politice, s-a transformat intr-un esec lamentabil pentru liderul PNL Timis. In momentul in care au fost abordate teme politice, mai intai primarul Detei, Petru Roman, urmat imediat de edilul Lugojului, Claudiu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va fi sesizata Comisia de disciplina, dupa finalizarea unei evaluari la Directia Urbanism. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Liderul PNL Timis, Alin Nica a declarat, marti, la Profit News TV, despre schimbarile dorite de PSD la Codul Fiscal, ca nu s-a discutat in coalitie si ca PNL nu va accepta derogari de la cota unica. El a mentionat ca propunerea PSD nu i se pare o propunere rationala. Fii la curent cu cele…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, afirma ca nu stie de vreun mare scandal in PNL, asa cum s-a vehiculat intens in ultimele ore. Totusi, daca ar exista, cei care l-au produs sunt „unelte ale PSD-ului”, arata liderul PNL Timis. Intreaga media nationala a comentat in ultimele ore despre un imens scandal…