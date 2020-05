Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, ca se așteapta ca Parlamentul Romaniei sa voteze, miercuri, Legea care vizeaza declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania, pentru a arata ca „romanii și maghiarii nu sunt vrajmași”.Kelemen Hunor a declarat,…

- ​Vizita ministrului ungar de Externe, Peter Szijjarto, la București a venit într-un moment tensionat al relatiilor româno-ungare, legat într-o buna masura de schimbul de declarații între București și Budapesta pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc. Supararea parții române…

- Deputatii PMP insista ca proiectul de lege privind ziua comunitatii maghiare din Romania (15 martie), care zace din 2017 in sertarele Parlamentului, sa fie respins de urgenta, sustin surse politice pentru Adevarul. Initiativa UDMR este inofensiva: nu prevede nicio forma de autonomie. Comparativ, etnicii…

- ​​Proiectul de lege care stabilește ca data de „15 martie - sarbatoare a maghiarilor” intra la vot final, miercuri, în Camera Deputaților. Inițiativa legislativa a fost depusa de UDMR în 2017 și a fost una din temele de negociere în Parlament între PSD-ul condus de…

- Deputații dezbat, miercuri, în ședința de plen cum va arata starea de alerta în România dupa 15 mai. Proiectul de lege elaborat de Guvern a suferit modificari substanțiale la Senat. în urma cu o zi. De precizat este ca dupa 15 mai expira starea de urgența însa nu exista…

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Președintele interimar al PSD a anunțat, miercuri, ca partidul sau va vota împotriva proiectului de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc și ca și îl va respinge la Senat, care este camera decizionala. De alfel, PSD a convocat de urgența ședința Senatului pentru a respinge proiectul…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor s-a intalnit vineri, la Cluj, cu ministrul de Externe maghiar, Peter Szijjarto, tema discutiei fiind legata de cetatenii care fac zilnic naveta intre Romania si Ungaria pentru a ajunge la locul de munca. Ungaria si-a inchis granitele pentru a incerca sa opreasca raspandirea…