- Cele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului regional catalan, la Barcelona, intr-o comisie bilaterala care nu s-a mai reunit din 2011. Reactivarea acestei comisii a fost decisa de noul premier socialist Pedro Sanchez si seful separatist al Executivului catalan Quim Torra pe 10 iulie, la…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat de patru luni in Germania, a anuntat miercuri ca va reveni in Belgia 'in acest weekend', dupa ce justitia spaniola a retras mandatul de arestare european emis pe numele sau, transmite AFP. ''In acest weekend voi reveni in Belgia'',…

- Curtea Constituționala din Spania a anunțat marți ca a blocat o moțiune aprobata de Parlamentul din Catalonia de a incerca sa reia procesul prin care doreau sa declare independența regiunii din nord-estul țarii, informeaza Reuters, preia Mediafax.Curtea a decis suspendarea moțiunii seceționiste…

- Catalonia a incercat din nou sa-și declare independența, dar Curtea Constituționala spaniola a anunțat marți ca a blocat moțiunea aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independenței regiunii din nord-estul Spaniei, scrie Reuters citat de Agerpres. Moțiunea…

- Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la Barcelona, 3.500 de oameni au aderat imediat, iar pana marti dimineata numarul membrilor a ajuns la 13.000, potrivit unor politicieni separatisti catalani.Miscarea a fost fondata de fostul lider…

- Noul președinte al Cataloniei, Quim Torra, a afirmat ca iși dorește un nou referendum pentru independența, in contextul in care s-a intanit cu prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, scrie The...

- Noul premier al Spaniei, Pedro Sanchez, a aprobat reluarea discutiilor bilaterale cu oficialii Cataloniei, in cadrul unei intrevederi cu liderul catalan Quim Torra, desfasurata cu scopul de a reduce tensiunile intre Guvernul central si cel regional, relateaza site-ul Politico.eu

- ”S-a prevazut ca sase dintre detinutii inculpati sa intre miercuri si joi in centre penitenciare din subordinea serviciilor penitenciare ale Generalitatii Cataloniei”, a anuntat luni Ministerul de Interne intr-un comunicat, fara sa precizeze numele separatistilor vizati.Insa, potrivit presei…