- Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore un nou record negativ in ceea ce privește numarul de morți de Covid-19. 962 de persoane au murit din cauza virusului SARS-CoV-2, cel mai mare numar de la debutul pandemiei, a anunțat Institutul Robert Kock (RKI) de boli infecțioase din Berlin, transmite Agerpres.

- Germania a inregistrat 962 de decese asociate infectiei cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record, a anuntat miercuri Institutul Robert Koch (RKI) de boli infectioase din Berlin, transmite agerpres.ro.

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu noul coronavirus intr-o singura zi. Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a anuntat joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.ro. Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.Precedentul…

- Record de decese din cauza COVID-19, de la inceputul pandemiei. Numarul persoanelor care au pierdut lupta cu maladia a crescut cu 20 la suta in ultima saptamana, fața de saptamana precedenta.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 135.900 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.835 de noi imbolnaviri din doar 13.770 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5.003 de decese, din care 56 in ultimele…