- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 92.519, dupa ce miercuri, 18 noiembrie, au fost inregistrate 1.607 de cazuri, in urma procesarii a 3.993 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 18 pacienti au fost rapusi de noul coronavirus.

- Un nou record a fost stabilit duminica in Franta in epidemia de COVID-19, cu 52.010 cazuri confirmate in ultimele 24 de ore si 116 decese, transmite AFP, citata de Agerpres.Sambata au fost confirmate peste 45.000 de noi cazuri, dupa ce vineri Franta a trecut pragul de un milion de infectari de la inceputul…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 59.915, dupa ce joi, 8 octombrie, au fost inregistrate 1.121 de cazuri, in urma procesarii a 3.294 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 18 pacienti au fost rapusi de noul coronavirus.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 58.794, dupa ce miercuri, 7 octombrie, au fost inregistrate 1.062 de cazuri, in urma procesarii a 3.211 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 17 pacienti au fost rapusi de noul coronavirus.

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 53.042, dupa ce miercuri, 30 septembrie, au fost inregistrate 1.013 de cazuri, in urma procesarii a 3.161 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, zece pacienti au fost rapusi de noul coronavirus.

- CHIȘINAU, 23 sept - Sputnik. Astazi au fost confirmate 786 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Din numarul total de cazuri, 7 sunt de import. Astazi au fost confirmate 53 de infectari in randul lucratorilor medicali. S-au imbolnavit 23 de medici, 21 de asistenți medicali și 9 angajați din…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 116.415 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.767 de noi imbolnaviri din 24.544 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 4.550 de decese, din care 47 in ultimele 24…