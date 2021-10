Un nou rateu: Spitalul Mobil nu se mai deschide azi. Nu este oxigen Dupa cum dadea asigurari chiar Raed Arafat, unitatea modulara de la Letcani trebuia sa primeasca azi primii pacienti. Nu se va deschide, insa: s-au constatat deficiente la avertizoarele de incendii, iar stocatorul de oxigen urma sa vina abia azi-noapte. Asta in timp ce spitalele iesene Covid bat un nou record, in timp ce niciun loc nu este liber. La „Sf. Spiridon", de exemplu, 11 pacienti erau ieri pe ventilator, 33 pe oxigen plus alti pacienti gafaind ingrozitor in triaj care nu aveau loc nicaieri. „Noi, in acest moment, facem medicina de dezastru", spune deznadajduita si epuizata sefa UPU. Unitatea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

