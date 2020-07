Stiri pe aceeasi tema

- Protestele anti-guvernamentale din Bulgaria pun presiune asupra premierului Boyko Borissov. Mii de oameni au ieșit pe strazile Sofiei pentru a șaptea zi consecutiva, protestand impotriva Guvernului și a procurorului-general al țarii, acuzați de corupție. Manifestanții cer liderilor aflați la putere…

- Peste 3.000 de persoane au demonstrat, la Sofia, timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Avioane militare rusești, din care modele MiG-29 Fulcrum și Suhoi-24 Fencer, au fost trimise recent in Libia pentru a-i sprijini pe mercenarii ruși (susținuți de Moscova) care opereaza pe teren. Cel puțin „șase MiG-29 și doua Su-24 escortate de doua Su-35 ale forțelor aeriene rusești” au ajuns in Libia.…

- Daca in Romania protestele au fost interzis de autoritați pe durata starii de alerta, in Germania democrația merge mai departe.Noi proteste sunt planificare in acest weekend in mai multe orase din Germania impotriva restrictiilor legate de coronavirus, informeaza sambata dpa, conform Agerpres.Citește…

- Premierul rus Mihail Musustin si-a reluat toate atributiile marti, dupa aproape trei saptamani de la spitalizarea din cauza contaminarii cu noul coronavirus, potrivit unui decret al Kremlinului, citat de AFP, srie Agerpres.Mihail Musustin a revenit la conducerea Guvernului, dupa ce decretul presedintelui…

- Premierul rus Mihail Misustin a fost contaminat cu noul coronavirus , au anunțat agențiile de presa ruse. El l-a informat de urgența pe președintele Vladimir Putin in legatura cu starea sanatații sale, in cadrul unei reuniuni televizate. Mihai Misustin i-a sugerat președintelui ca in locul sau, la conducerea…

- Prim-ministrul Rusiei, Mikhail Mishustin a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de el in cadrul unei videoconferințe cu Vladimir Putin, difuzata la televiziunea rusa de stat, joi, relateaza The Moscow Times, citat de Digi 24. Mishustin, care a fost numit premier in luna…