- Mii de persoane au iesit sambata in strada in orasul Habarovsk din Extremul Orient din Rusia pentru a protesta impotriva modului in care presedintele Vladimir Putin gestioneaza o criza politica regionala si presupusa otravire a celui mai vocal critic al sau, Alexei Navalnii, relateaza Reuters."Putin,…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

Zeci de mii de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului Habarovsk, situat in Extremul Orient rus, pentru a protesta fata de arestarea guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de implicare in mai multe crime.

- Zeci de mii de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului Habarovsk, situat in Extremul Orient rus, pentru a protesta fata de arestarea guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de implicare in mai multe crime, informeaza agentia Associated Press.Potrivit presei locale, intre 15.000…

Un nepot al presedintelui rus Vladimir Putin a fost ales la conducerea unui partid politic din Rusia, cu care spera sa obtina locuri in parlament dupa urmatoarele alegeri, semnaleaza Reuters.