Sindicalistii din Institutul National de Statistica (INS) picheteaza, joi, Parlamentul si sediul INS, reclamand situatia salariala discriminatorie. Sindicatul din Institutul National de Statistica Bucuresti – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza pichetarea sediului Parlamentului incepand cu ora 10:00 si a sediului Institutului National de Statistica Bucuresti (INS) incepand cu ora 11:45.