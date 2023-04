LA PAS pregătește pentru 2023 un program plin de evenimente

Programul LA PAS / Slowing Down, inițiat și dezvoltat de Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare în contextul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023, are un calendar bogat în cursul acestui an. Inițiatorii urmăresc valorificarea patrimoniului… [citeste mai departe]