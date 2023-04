Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta interimara a Senatului Alina Gorghiu a anuntat ca PNL va depune doua proiecte de lege in Parlament in aceasta saptamana.Primul vizeaza reducerea TVA la 5% pentru anumite categorii de produse pentru copii si anume alimente pentru sugari, cum ar fi laptele praf, articole de imbracaminte,…

- Diana Șoșoaca a fost pusa pe lista dușmanilor Ucrainei de catre organizația Mirotvoreț, care din 2014, dupa prima agresiune ruseasca impotriva țarii, intocmește o lista a persoanelor publice care promoveaza propaganda statului agresor sau ataca prin declarații suveranitatea Ucrainei, informeaza Digi24.…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2021, prin care este infiintata Garda Forestiera Nationala, prin reorganizarea actualelor Garzi forestiere.

- Noul proiecct de lege depus in Parlament pentru modificarea Legii avertizorilor a fost adoptat de Senat, in calitate de prim for sesizat. Inițiativa a fost depusa in aceeași zi de liderii PSD și PNL ai Coaliției de guvernare.

- Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 98 voturi „pentru”, o propunere legislativa a USR prin care dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu prima zi de viata a copilului si nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, cum prevede legislatia…

- Proiectul de lege ce prevede ca nu se mai pot obține autorizații pentru jocurile de noroc la 300 de metri de școli, locuri de joaca, banci, așezaminte culturale sau religioase, a fost adoptat de Senat. „La articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: c) spatiul propus…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a declarat, miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania! de la Prima News, ca exista cateva operatiuni in Romania in zona cibernetica, cateva zeci, de o periculozitate imensa la adresa cetatenilor din Romania. Deputatul, membru al comisiei de aparare, a aratat ca am…

- Salariatii ar putea fi liberi de ziua de nastere, potrivit unui proiect de lege depus astazi in Parlament. Initiatorii, 19 senatori liberali si unul social-democrat, spun ca acordarea unei zile libere platite contribuie la motivarea resursei umane, indiferent de domeniul in care aceasta isi desfasoara…