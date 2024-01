Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 decembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane, cercetate pentru…

- Poliția Romana face verificari cu privire la situația prezentata in experimentul realizat in Portul Constanța de președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica. „Facem verificari pe situația in sine”, a declarat purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, pentru Agerpres. Intr-o intervenție…

- „Casa ne-a luat foc! Suntem din Predeal, veniți repede!”Acesta a fost apelul spre care colegii noștri au pornit intr-o acțiune contracronometru. Cristi, Gabi și Ștefan au acționat rapid și au intrat in casa cuprinsa de flacari, pentru a salva o familie, cu un bebeluș de 10 luni. Cu empatie și promptitudine,…

- Doi fermieri au fost insoțiți in aceasta seara la Inspectoratul de Poliție Centru. Șeful IGP, Viorel Cernauțeanu, a declarat, in cadrul emisiunii „Cutia Neagra”,, ca aceștia sint documentați dupa ce au luat pe sus o mașina a poliției. „Colegii mei au fost destul de respectuoși in momentul cind au ajuns…

- Șeful IPJ Botoșani, comisarul sef Gheorghe Tudor Costan, și-a surprins subalternii in plin proces de producere al vinului, relateaza Monitorul de Botoșani. S-a intamplat in ultimele zile din octombrie. ”Dupa ce si-a luat functia in primire, comisarul sef Gheorghe Tudor Costan a decis sa mearga prin…

- 93 de cetațeni romani și 36 de cetațeni din Republica Moldova, impreuna cu familiile lor, au sosit aseara de la Cairo in Romania, la bordul unei curse speciale a companiei TAROM, care a aterizat la Baza 90 Transport Aerian. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu…

- DIICOT Vrancea a reținut doua persoane acuzate de deținere și trafic de droguri de mare risc. Acțiunea a inclus și trei percheziții domiciliare in Bacau. Pe 2 noiembrie 2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus…