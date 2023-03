Stiri pe aceeasi tema

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului "Placinta Dobrogeana", dupa aproape doi ani de "opozitie hotarata si sustinuta" din partea vecinilor de la sud de Dunare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania castiga in fata Bulgariei recunoasterea europeana cu Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”. Decizia vine dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor de la sud de Dunare. „La ultimele negocieri pe cale diplomatica intre ministerele…

