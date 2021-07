Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit 256 de cereri de finanțare in valoare de peste 10 milioane de euro de la tineri din diaspora pentru a-și deschide ferme in Romania. Potrivit unui comunicat al AFIR, in 5 iulie s-a incheiat prima sesiune de primire a solicitarilor de finanțare…

- În perioada 2019 si pâna în prezent, au fost stinse 3.200 de focare de pesta porcina africana, conform datelor Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. În intervalul 25 iunie -…

- Potrivit ultimelor date anunțate de autoritați, media naționala raportata la populația Romaniei a inregistrat o noua scadere, cu aproape 10 unitati fața de la inceputul saptamanii. Valoarea de sambata este de 0,63, de la 0,68 (vineri), 0,70 (joi), 0,71 (miercuri), 0,74 (marți) și, respectiv 0,76 (luni).…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana active era joi, 13 mai, de 310, in ultima saptamana fiind inregistrate 11 focare noi, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor active, șapte erau in exploatatii comerciale…

- O porțiune in lungime de circa 2 km din drumul județean DJ 103G, ce face legatura intre localitatea Cigudu de Sus și limita cu județul Cluj va fi asfaltata printr-o investiție de peste 3,2 milioane de lei. Consiliul Județean Alba a lansat miercuri, 12 mai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- ”In urma aprobarii bugetului de stat in luna martie de catre Parlamentul Romaniei, o investiție importanta pentru județul nostru este modernizarea a 50 de km din DN 75 intre limita cu județul Cluj și comuna Bistra. Documentația de atribuire privind achiziția publica de lucrari de covoare asfaltice a…

- O femeie din Ciugudu de Jos a facut plangere catre polițiștii din Unirea, cu privire la faptul ca soțul sau a facut scandal și ar fi amenințat-o cu moartea. Asupra acestuia a fost emis un ordin de protecție de catre polițiștii din Unirea. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie.…

- PERCHEZIȚIE la un barbat din județul Alba, care ar fi furat un caine de rasa din Cluj. Animalul a fost restituit, iar barbatul s-a ales cu dosar penal Percheziție la domiciliul unui barbat din județul Alba, dupa ce ar fi furat un caine. Este cercetat pentru furt calificat. La data de 13 aprilie, polițiști…