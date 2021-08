Un nou partener pentru clienții din Moldova Center! (P) De la inceputul lunii august, la parterul cladirii Moldova Center, langa Fuji Film, s-a deschis o franciza MANGO BROKER. Compania MANGO BROKER SRL este un broker nelegat acreditat BNR si ANPC, managementul companiei avand o experienta cumulata de peste 30 de ani in banking, in diferite pozitii de management in cadrul BRD, Raiffeisen, First Bank, OTP Bank. Clientii pot beneficia de consultanta gratuita pentru o multitudine de servicii: credite de nevoie personale, credit imobiliar sau ipotecar, leasing financiar sau operational, credite companii mici si mijlocii, consultanta fonduri europene,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

