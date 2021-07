Un nou nume în muzică. Mayira lansează Our Weakness Debutul in industria muzicala al artistei Mayira se intrevede promițator. Artista are 18 ani și lanseaza deja prima piesa din cariera. Our Weakness este o piesa cu un sound foarte actual, ce ne duce cu gandul la muzica pop internaționala, iar versurile au un mesaj puternic, in care cu siguranța mulți se vor regasi. ,,Cand am compus strofele acestei piese imi placea foarte tare de cineva, dar cred ca sentimentele lui nu erau atat de puternice precum ale mele. Mi-am dat frau liber imaginației și m-am gandit cum ar fi fost sa fim impreuna.” – a declarant artista despre noul single. Mayira, pe numele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

