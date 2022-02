Un numar nou de telefon inființat la nivelul Direcției de Asistența Sociala vine in sprijinul persoanelor cu dizabilitați din Timișoara: 0356 429 494. Apelabil de luni pana vineri, in intervalul 8-16, numarul de telefon a fost inființat la sugestia timișorenilor pentru a scurta timpii de așteptare a celor care vor sa intre in legatura cu […] Articolul Un nou numar de telefon pus la dispoziția persoanelor cu dizabilitați din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .