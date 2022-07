Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la margine de Timisoara. Din imaginile postate pe internet ar fi vorba despre un camp care se afla intre Ghiroda si Mosnita Veche. Un internaut a filmat evolutia evenimentelor, incendiul devenind aparent unul destul de serios. In apropiere e si o retea…

- Timisoara se confrunta cu o lipsa de spatii culturale, iar faptul ca in 2023 va fi Capitala Europeana a Culturii si s-a angajat sa dezvolte infrastructura culturala, accelereaza noile investitii in acest domeniu.

- De joi, in Iulius Town incepe Street FOOD Festival, cel mai asteptat eveniment culinar al verii. Te asteapta patru zile cu experiente gastronomice inedite, gusturi si texturi exotice, relaxare la soare, dar si cu muzica live a celor de la Bosquito, Timothy Kross, Grimus, Șuie Paparude, Byron, Melting…

- Polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul celor cinci secții urbane din Timișoara au desfașurat ieri, in intervalul orar 18:00 – 2:00, o acțiune in zona festivalului Vest Fest, „pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, fiind executate masuri specifice in vederea prevenirii activitaților infracționale,…

- O drona aparținand regizorului britanic Charlie Ottley a fost furata, ieri, de trei copii, la Timișoara dar a ajuns, in cele din urma, in Bacau, relateaza DigiTV. Regizorul, care a filmat, intre altele, Wild Carpathia și Flavors of Romania, a fost jefuit in centrul Timișoarei in timp ce filma un documentar.…

- Incendiu masiv, duminica dupa-amiaza la Timișoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, o hala situata pe Calea Dorobanților arde. Coloana de fum se vede de la kilometri. Vom reveni ISU Timiș – ora 15:35, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la o hala…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

