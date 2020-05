Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala din Kosovo a risipit joi sperantele taberei prim-ministrului de stanga Albin Kurti referitoare la organizarea de noi alegeri parlamentare anticipate, confirmand un decret al adversarului sau politic, presedintele Hashim Thaci, privind formarea unui nou guvern de coalitie, informeaza…

- Curtea Constitutionala (CCR) va hotari miercuri daca data alegerilor locale va fi stabilita de Parlament (prin lege) sau de Guvern (prin hotarare). In functie de sentinta, PSD ar putea da peste cap planul premierului Orban, care ar prefera alegeri locale in luna septembrie. Constitutia nu prevede nicio…

- Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a declarat marti ca nu va participa la negocierile privind normalizarea relatiilor cu Serbia conduse de mediatorul special al Uniunii Europene, dar a pledat in schimb pentru un rol sporit al SUA in acest dialog, transmite Reuters. Kosovo si-a autoproclamat independenta…

- Curtea Constitutionala din Germania a decis ca monitorizarea activitatilor de pe internet a cetatenilor straini din afara tarii de catre serviciul de informații BND încalca parțial Constituția. Hotarârea se refera în special la activitatile jurnalistior din presa internationala, scrie…

- Kosovo a anuntat miercuri ridicarea masurilor prin care in urma cu un an si jumatate impusese tarife comerciale punitive Serbiei, autoritatile de la Pristina cedand acum in fata presiunii exercitate de Uniunea Europeana si de SUA, relateaza dpa. Premierul interimar kosovar Albin Kurti…

- Uniunea Europeana poate începe negocierile de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, conform proiectului unei decizii a celor 27 de state membre ale blocului comunitar, care a ajuns luni în posesia Reuters. Daca proiectul va fi aprobat, dupa cum se preconizeaza, în cursul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrebat oficial Curtea Constitutionala daca este legal sa modifice Constitutia, a anuntat sambata Kremlinul. Modificarea i-ar permite lui Putin sa ramana la putere pana in 2036, transmite Reuters.