- Un nou focar de pesta porcina a fost depistat la o ferma a companiei Smithfield din judetul Timis care detine 42.000 de porci. Aproape 20.000 de animale, aflate intr-un pavilion, vor fi sacrificate, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost depistat la o ferma din Timiș in care sunt crescute 42.000 de animale. Ferma aparține Smithfield Romania, care s-a confruntat cu o problema identica cu nici o luna in urma, la Parța. „In județul Timiș a aparut un nou focar de pesta porcina de proporții.…

- Direcția Sanitar Veterinara (DSV) Timiș a anunțat ca exista o noua suspiciune de pesta porcina africana in Timiș la o ferma din localitatea Padureni, care aparține gigantului Smithfield, companie care s-a confruntat recent cu un focar la Parța. Mortalitatea ridicata in ferma și semnele clinice ar indica…

- Inca un focar de pesta porcina a aparut in Timiș, in satul Murani, comuna Pișchia, in gospodaria unui crescator. Este cel de al doilea focar de pesta porcina depistat in Timiș in ultimele zile.

- Prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, anunta, miercuri dimineata, ca suspiciunea de pesta porcina de la ferma din Parta a fost confirmata si urmeaza sacrificarea a 39.000 de animale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

