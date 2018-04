Un nou episod în campionat! Tricolorul LMV Ploiesti – Steaua Bucuresti, astazi, ora 19:45 Petre Apostol Campionatul de volei masculin se apropie cu rapiditate de final, ultimele patru etape fiind programate intr-un interval de mai putin doua saptamani. Astazi, in grupa locurilor 1-6, sunt programate doua partide din etapa a II-a din returul fazei secunde a Diviziei A1, printre care si duelul dintre Tricolorul LMV Ploiesti si CSA Steaua Bucuresti. Va fi, astfel, un nou episod intre cele doua echipe care s-au aflat la conducerea clasamentului in actuala editie de campionat. La penultima reprezentantie din Sala „Olimpia” din… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

