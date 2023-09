Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient cu arsuri internat la Spitalul Bagdasar Arseni a murit marți dimineața. Numarul persoanelor decedate a ajuns la cinci. Un pacient care era internat cu arsuri pe o mare parte din corp in urma incendiului și exploziilor de la Crevedia a murit marți dimineața. Pacientul nu a putut fi mutat la…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat marti dimineata. Este vorba despre un barbat in varsta de 34 de ani, de origine nepaleza. ”In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Clinic de Urgența “Bagdasar-Arseni” București inca unul din pacienții…

- In aceasta dimineața a murit inca o victima in urma exploziilor de la Crevedia. Decesul unui barbat in varsta de 34 de ani, de origine nepaleza, s-a inregistrat la Spitalul Clinic de Urgența Bagdasar-Arseni.

- Un pacient ranit in urma exploziilor de la Crevedia, internat la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni si alti 5 aflati la spitale din strainatate sunt in prezent intubati si ventilati mecanic.Potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii, dintre cei 14 pacienti internati aflati in stare medie…

- Inca un ranit in urma exploziilor de la Crevedia a murit in aceasta dimineata, anunta Ministerul Sanatatii. Pacientul se afla la Spitalul Floreasca din Capitala si avea arsuri pe 95% din suprafata corpului. Surse medicale au declarat ca victima era un civil si nu pompier. Numarul mortilor in urma tragediei…

- Un ranit in explozia de la Crevedia a murit luni in urma arsurilor pe 95% din suprafața corpului. Este vorba despre un civil. “In cursul acestei dimineți (luni dimineata – n.r.), a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95%…

- Un barbat ranit in urma exploziilor de la Crevedia a murit noaptea trecuta. Este vorba despre un civil care era internat la Spitalul de Urgența Floreasca din București cu arsuri pe mai mult de 90 la suta din suprafața corpului, in stare prea grava pentru a putea fi transferat la un

- Un barbat de 63 de ani, ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia, a decedat la Spitalul Floreasca. Este a treia persoana care moare in urma tragediei de sambata. Mircea Marian, 63 de ani, care era internat la Spitalul Floreasca, avea arsuri pe 90 la suta din suprafața corpului. Acesta era unul…