Un nou cutremur major în Turcia! O persoană a murit, iar alte zeci sunt rănite Un cutremur de magnitudine de 5,6 pe Richter s-a produs intr-o zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani. Cutremurul a ucis pana la ora scrierii acesetui material cel puțin o persoana iar alte zeci au fost ranite. Totodata, a provocat prabușirea unor cladiri avariate. Seismul de luni a devenit cel mai recent cutremur major care a afectat sudul Turciei, in timp ce regiunea se reconstruiește dupa cutremure masive anterioare care au ucis peste 50.000 de oameni in sudul Turciei și nord-vestul Siriei. Acest ultim cutremur a avut loc in orașul Yesilyurt din provincia Malatya, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

