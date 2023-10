Un nou cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs în Afganistan Un cutremur cu magnitudinea 6,4 grade pe scara Richter a fost inregistrat in Afganistan, arata Centrul Seismologic European-Mediteranean. Epicentrul cutremurului a fost situat la 34 km nord-vest de orașul Herat, care gazduiește aproximativ 272 de mii de oameni. Focarul cutremurului s-a aflat la o adancime de 10 km. Deocamdata nu au fost raportați raniți sau decese. Un pic mai tarziu, seismologii au raportat ca un alt cutremur cu magnitudinea 5,0 grade pe scara Richter a fost inregistrat in vestul Afganistanului, la 28 km nord-vest de provincia Herat. Pe 7 octombrie s-a produs un cutremur in apropiere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

