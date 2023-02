Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Președenției pentru managementul dezastrelor și situațiilor de urgența (AFAD), la ora 13:27 a fost inregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,3, in cartierul Bor din Nigde. Cutremurul s-a produs la o adancime de 7 kilometri.

- Un nou cutremur a zguduit Turcia. Oamenii au trecut prin momente de panica. Seismul a inregistrat o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. In ce zona s-a produs. Locuitorii trec prin clipe de groaza dupa seria de cutremure in care 47.0000 de persoane și-au gasit sfarșitul in mod tragic.

- Un nou cutremur s-a produs in lume, in urma cu puțin timp. Este vorba despre seismul care a avut loc, in urma cu cateva ore, in Tadjikistan. Cutremurul a inregistrat o magnitudine de 7,2 pe scara Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 la o adancime de doi km a lovit regiunea Hatai, la granița dintre Turcia și Siria, a anunțat Centrul Seismologic European al Mediteranei (EMSC), citata de Reuters. Potrivit agenției de presa turca Anadolu , cutremurul a avut 6,4 grade pe scara Richter. știre in curs de…

- In urma cu puțin timp un alt cutremur s-a produs in județul Gorj. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut o magnitudine de 3,6 grade pe Richter.

- Un nou cutremur cu intensitate semnificativa s-a intregistrat in Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4,3 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit, in urma calculelor operatorului, magnitudinea cutremurului produs in judetul Gorj,…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Oltenia. Prefectura Gorj a fost evacuata Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri 17.02.2023, la ora 11:11:41. Cutremurul s-a produs din nou in Gorj, la fel ca și cele de dinainte.…

- Valentin Gheorghe (25 de ani), fotbalistul formației turce Umraniyespor, a oferit o reacție exclusiva pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce luni dimineața, in Turcia, s-a produs un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 17,9 kilometri, in zona sudica a țarii, in provincia…