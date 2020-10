Fermierii au primit o noua colega in echipa, pe Andreea Antonescu,au vazut cum arata competiția cand la conducere este o femeie și au continuatsa munceasca pentru a caștiga recompensele meritate. Insa, noi conflicte voravea loc in ultima ediție din aceasta saptamana. Aseara, la duelul de mancare, am asistat la o noua victoriea satenilor! Anna, George și Ana Maria au reușit sa caștige duelul cu orașeniiPiștereanu, Andreea și Elena și s-au bucurat de o masa tradiționala,consistenta! La finalul serii, Anda a trebuit sa faca cea mai grea alegere, din postura de fermier șef: sa trimita un servitor…