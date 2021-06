Un nou concurs pentru șefia CAS Gorj Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Gorj organizeaza un nou concurs pentru desemnarea unui director. Pana pe 4 iunie pot fi depuse dosarele de catre cei interesați. In data de 9 iunie va avea loc selecia de dosare și publicarea listei cu persoanele care indeplinesc toate condițiile pentru a participa la concurs. Lista va putea fi contestata insa. Potrivit Casei Județene de Asigurari de Sanatate Gorj, in data de 16 iunie este programata proba scrisa a concursului. In termen de 4 zile de la incheierea probei scrise va putea fi organizata și proba interviului cu toți candidații care vor obține… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

