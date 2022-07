Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Ministerul Sanatații informeaza ca un nou caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 51 de ani din Giurgiu. Starea lui de sanatate este buna și se afla in izolare la domiciliu. Pana in prezent, in Romania…

- Un nou caz de variola maimuței, al 21-lea, a fost confirmat in Romania RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Un nou caz de variola maimuței, al 21-lea, a fost confirmat în România - a anunțat Ministerul Sanatații. Este vorba despre un barbat în vârsta de 51…

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti, ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat cu varsta de 22 de ani din Bucuresti. Conform sursei citate, starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare in spital. Pana in prezent, in Romania au fost diagnosticati…

- Ministerul Sanatatii anunta miercuri, 29 iunie, doua noi cazuri de pacienti diagnosticati cu variola maimutei.Astfel, potrivit sursei citate, este vorba despre doi barbati, cu varste de 25 de ani si 42 de ani.Cei doi sunt sunt din Bucuresti, au o stare de sanatate buna si se afla in izolare la domiciliu.Unul…

- In Romania au fost diagnosticate trei noi cazuri de variola maimutei, a transmis Ministerul Sanatatii (MS). Este vorba despre trei barbati, cu varste intre 24 si 38 de ani, din Bucuresti, starea lor de sanatate fiind buna. Potrivit MS, cei trei barbați sunt din Bucuresti și au varste de 24 de ani, 33…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…