Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca Israelul va interveni militar in cazul in care Iranul incearca sa blocheze stramtoarea strategica Bab al-Mandeb, intre Marea Rosie si Oceanul Indian, care controleaza principala ruta maritima intre tarile bogate in petrol din Golful Persic si Europa,…

- Israelul va desfasura armata daca Iranul va incerca sa blocheze stramtoarea Bab al-Mandeb care leaga Marea Rosie de Golful Aden, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, citat de Reuters. Saptamana trecuta, Arabia Saudita a anuntat ca suspenda transporturile de petrol prin…

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters, potrivit…

- Arabia Saudita a anunțat joi ca suspenda temporar tranzitul navelor petroliere prin stramtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului din Orientul Mijlociu spre Europa, dupa ce doua nave au fost atacate de rebelii hutti, informeaza Reuters preluat…

- Israelul va bloca toate tentativele de traversare a frontierei, a avertizat miercuri premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cursul intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Intalnirea s-a concentrat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…

- Iranul a atacat Israelul. Fortele iraniene aflate în Siria au lansat miercuri seara aproximativ 20 de rachete spre pozitii militare israeliene din zona Platoului Golan, au anuntat autoritatile de la Tel Aviv, precizând ca unele proiectile au fost interceptate